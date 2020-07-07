全球股市周一全面大漲，亞股在陸港股市暴漲帶動下衝上5個月最高，美股那指再創歷史新高，市場一片樂觀氣氛。不過花旗認為，隨著多空拉鋸，未來12個月全球股市將陷入僵局。

CNBC報導，花旗分析師在報告中指出，他們不會從目前的水位追高，而是等待股市下跌；並表示由於看漲和看跌的力量相互抵銷，明年這個時間點，全球股市的位置和現在基本差不多，對美股與新興市場股市維持「加碼」評等，選股策略則偏向「防禦性」。

分析師指出，全球央行預料在未來12個月買進6兆美元的金融資產，規模比先前最高峰時期多出一倍。此外，進一步的跡象顯示，全球經濟正走出封鎖的陰霾。

但他們也提到，由於新冠肺炎確診人數增加、獲利預估過於樂觀等風險，將使得全球經濟持續走軟，恐抵銷潛在復甦和央行大規模刺激的利多，認為2021年底全球股市平均EPS預估偏高30%，因此全球股市的本益比為24倍，而非更合理的17倍。

(中時電子報)