美國那斯達克指數及費城半導體指數6日雙雙再創歷史新高，台股今（7）日一早開盤交投熱絡，市場人氣沸騰，到10點45分時，上市成交值已達1,657億元，櫃買市場也達到690億元，合計超過2,300億元，市場推估，今天上市櫃合計成交值有可能達到4,000億元以上，將寫下2007年4月間來新高。

美國那指及費半指數6日同步改寫歷史新高，國內投顧法人也看好今年指數高點攻萬三，激勵多頭衝鋒，一早指數衝高至12,249點，不過，隨著美國電子期貨盤翻黑，小道瓊跌了超過百點以上，台股也隨之拉回，早盤最低來到12,028點，險守萬二關卡，但隨後又拉至接近平盤附近震盪。

以內資為主導的櫃買市場， 今日一早也衝上173.82元，再寫13年多新高，但盤中也一度震盪跌破170點，來到169.05點，隨後在買盤大舉進駐後，回到170點及紅盤之上。

(工商 )