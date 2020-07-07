明基集團虹韻助聽器為提昇台灣聽損者助聽器配戴率，致力於創新服務。今年新冠肺炎疫情初期即提供「免費到府服務」、「Telecare聽力雲端照護」，此次一同參與防疫新生活，共同響應行政院振興經濟方案，宣佈推出「振興有禮 明基虹韻挺你」專案，加碼放大優惠11倍回饋民眾，將振興券效益放大再放大。

虹韻一直以來皆從客戶需求出發，持續加深加廣服務，「振興有禮 明基虹韻挺你」限時優惠活動，只要使用1,000元振興券購買限定助聽器，即可折扣11,000元，最多一人單耳使用2,000元振興券，單耳最高可折扣22,000元，破天荒回饋11倍，幫助聽損者家庭減輕負擔，藉此機會選配助聽器改善生活品質。

虹韻指出，只要在7月15日至9月30日持「振興三倍券」的實體票券，至虹韻助聽器全台39間門市、3間聽力所或預約免費到府服務，選擇限定助聽器即可享單耳22,000元折扣金。 虹韻助聽器以「提昇台灣聽損者助聽器配戴率」為核心服務理念，積極推出免費試聽、免費到府服務、遺失故障送新機、最高六年保固等創新服務，是國內指標性的助聽器服務通路。

在防疫新生活期間，全省門市每天均進行儀器設備及環境消毒，備有酒精提供前來門市服務保養之客戶使用，為前來定期聽力檢查及助聽器保養的客戶做好把關。

(工商 )