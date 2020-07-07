新台幣兌美元匯價無畏央行阻升外，也無懼台股今在萬二高點附近大震盪，迄上10時加權股價指數歷經上下約221點的震撼教育，在外資持續看俏台灣股匯中多大行情下，新台幣早盤一度大升逾2.06角，再度升破29.4元關卡。

新台幣兌美元匯率周二甫開市暫報29.53元，係小幅升值2.1分，但這也是今日的最低點，之後在熱錢搶進下，新台幣再度一路向上大幅攀升，早盤最高點一度來到29.345元，大幅升值2.06角，而迄上午9：57的匯價，仍暫報29.37元，勁揚1.81角。

據了解，新台幣兌美元匯價，在昨日盤中就曾突破29.4元，但在尾盤又被央行阻升，再度踹回29.5元之上，收29.551元，不過，國際熱錢看好新台幣持續走升格局未變，因此，今早盤的新台幣兌美元匯價，再度探測央行是否能忍受的新天價。

台股方面，受惠台積電持續攻高，使加權股價指數早盤一度來到12249點，近30年新高水準，且與歷史新高12682點的差距愈趨迫近，不過，在極短線指數創新高後，大盤在中場前分兩波向下殺盤，呈現創高後的技術性拉回走勢，也使大盤自早盤以來，已出現上下約221點的震撼教育，給投資人在高檔布局或操作上，上了寶貴一課。

集中交易市場迄上午10：10，加權指數暫報12085點，下挫31點，跌幅0.26%，成交1405億元。大盤在中場之前的最高點與最低點，分別暫報12249點、12028點。

(工商 )