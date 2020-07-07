（元大未來關鍵科技ETF掛牌典禮7日舉辦，證交所總經理簡立忠（右3）、元大金控總經理翁健（左3）、元大投信董事長劉宗聖（左1）、副董事長鄭玉蘭（左2）共同擊鼓。圖／陳昱光）

元大未來關鍵科技ETF（00876）7日以20元掛牌上市，挾帶5G成長題材，開盤穩步走揚，最高漲逾3％，盤中成交量逼近7萬張，備受市場關注。

元大未來關鍵科技ETF上市掛牌典禮7日於證交所舉辦，現場除了發行單位元大投信之外，元大金控總經理翁健也親自到場，以及旗下證券、期貨、人壽等高層皆聯袂出席，顯見元大金控對此檔ETF的重視程度。

證交所總經理簡立忠表示，今年上市ETF進入體質調整階段，雖掛牌檔數減少，但規模及交易量都有大幅成長，而元大未來關鍵科技ETF是台灣第二檔5G相關ETF，成分股聚焦在資通訊產業製造，涵蓋美、台、日等地優質企業，創新能力獲市場肯定。

元大投信董事長劉宗聖指出，ETF發展從設計、生產、掛牌交易已邁向第二哩路，善用ETF作為資產核心配置成為關鍵，0050、0056等持續吸金，已是買進等配息等退休族群的重要投資標的，再搭配主題型ETF，例如5G ETF、ESG、Gold等「3G」概念則可以當作衛星配置，提供更佳報酬。

元大投信總經理黃昭棠表示，5G將在未來15年改變人類生活，包括工業、文化、醫療等領域，5G發展將分為三個階段，分別是基礎建設期、商用發展期及商用爆發期，由於目前仍處在初始階段，可優先選擇在5G上游關鍵零組件的產業，可望搭上首波投資商機。

此次「硬5G」ETF自募集以來再創兩大記錄，第一，為台灣首檔聚焦在5G上游零組件的ETF，第二、募集金額突破152億元，創ETF募集史上新高。

(工商 )