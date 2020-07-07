鑑於不少國人有吃宵夜習慣，且宵夜市場胃納明顯擴大，麥當勞宣布，「麥當勞歡樂送」將首度針對夜食族推出「深夜10塊雞塊餐」快閃餐組，7/8日至7/26日晚上11點至次日凌晨3點，夜貓價只要178元。「麥當勞歡樂送」此一新品也使麥當勞變身「有外送服務的深夜食堂」。

麥當勞「深夜10塊雞塊餐」此一新組合，等同10塊雞塊經典套餐加19元，就能升級大薯，再任搭6塊麥克雞塊或1塊麥脆雞腿，最多可省63元。

據AC尼爾森公司調查顯示，台灣有近7成國人是夜貓族，全球排名高居第二，而晚睡的原因之一，即是24小時不打烊的便利服務。另外《網路溫度計》2019年調查指出，鄉民最愛、不吃就睡不著的宵夜餐點，「速食」與「炸物」併列第二。

看好宵夜成為外送熱門時段的商機，並針對夜貓族吃宵夜的口味偏好，麥當勞特別選定19天、每天限時4小時，為夜貓族開設快閃「深夜食堂」，自7/8日起至7/26日，每天晚上11點至凌晨3點，以客製化概念提供「深夜10塊雞塊餐配麥脆雞腿」以及「深夜10塊雞塊餐配六塊雞塊」兩套期間限定餐組，「雞不可失」、是炸雞控不可錯過的優惠「好食雞」。

(工商 )