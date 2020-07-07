洋基前總教練吉拉迪(Joe Girardi)終於重返大聯盟，他季外當上費城人主帥。原本費城人與洋基分屬國聯與美聯，今年因新冠疫情而大幅增加跨區對戰。賽程表出爐之後，費城人本季將要對戰洋基隊，而且要打4場！比兩隊過去4年加起來還多。

吉拉迪當初離開洋基是有點難堪的，2017年美聯系列賽，因為吉拉迪一時失策導致洋基陷入0勝2負絕境。吉拉迪被外界罵得很慘，坦承那是他執教洋基10年最艱困的一周，所幸洋基球員發威，3連勝淘汰印地安人。然而美聯冠軍賽洋基再度敗給兵強馬壯的太空人，洋基選擇不與吉拉迪續約，讓他既失望又受傷。

洋基球迷曾對吉拉迪頗不諒解，聯盟雖然發現太空人2017年作弊但為時已晚，吉拉迪如今已是費城人總教練。此外，去年被洋基拋棄的游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorius)也加盟了費城人。

費城人預定(美國時間)7月27日至30日與洋基打4連戰，前兩日費城人主場，接著為洋基主場。這將是吉拉迪、桂格瑞斯兩人離隊之後首次回到洋基球場比賽，可惜沒辦法開放觀眾進場。

(中時電子報)