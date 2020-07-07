立法院臨時會即將處理監察院人事同意權案，面對被提名人之一的陳菊遭在野黨質疑不適格，立法院長游錫堃剛剛喊話說，「民進黨是多數黨，是執政黨，（陳菊）應該會過關」。至於未來監察院一旦廢除，陳菊恐成為「末日院長」，對此，游錫堃說，她認為陳菊不會在乎，因為真要廢掉也得有人處理監察院的事。

陳菊等27名監察委員被提名人，原訂上週拜會法院，為接下來的人事同意權拜碼頭，結果事前因有被提名人爆發干預司法等重大爭議，國民黨團提前集結立院大門表達反對，消息傳出，陳菊一行人的拜會行程臨時喊卡，讓國民黨痛斥這群人若成為監委，將讓監院成為憲政一級機關的東廠，國民黨堅持「滅東廠、撤陳菊、廢考監」。

如今，隨著立院即將行使人事同意權，游錫堃今接受廣播專訪時，被問到陳菊等監委被提名人是否還有可能拜會立法院，他說，站在國會行政立場，大家要照體制來走，國民黨可以表達抗議，但期待是在有秩序、也不失禮貌的方式，以民主程序表達意見。

對於陳菊被提名為監察院長一事，引來輿論批判，游錫堃並未直接回應，而是重提往事說，當年民進黨在圓山組黨是由他一手策畫，「我非常保守秘密，直到前一天才告訴大家，通知了100多個幹部，然後到圓山就組黨了」。他說，自己對民進黨有很深的感情，「我的一生父母育我、親友助我、天地護我，沒想到有一天我會來到立法院」。

主持人追問陳菊的人事案是否會過關？游錫堃說，民進黨是多數黨，是執政黨，（陳菊）應該會過關，「我對陳菊的一生非常敬佩，現在要擔任監委有各種不同的主張，但我對陳菊是很肯定的」。

由於目前朝野均主張廢除考試院、監察院，未來一旦修憲成功，陳菊勢必將變成「末日監察院長」。對此，游錫堃說，廢除考監的修憲案通過後，往後監察院、考試院都會沒有了，但他是覺得陳菊只在乎怎樣讓國家更好，不會在乎這種事，，所以應該不會反對，況且真要廢掉也得有人處理監察院的事。

(中時 )