針對陽明交大合校案，今(7)日傳出陽明大學校長郭旭崧「黑箱併校」、「疑似利益輸送」，連交大承諾的30多億元「聘禮」，也縮水為4億元，陽明大學透過聲明回應，合校依民主程序，過程透明公開，並無黑箱作業。

陽明交大合校案已送達行政院，今日傳出其中有黑箱作業疑慮，並且擁有陽大、交大和清大榮譽博士學位的潤泰集團總裁尹衍樑，也因為無法理解合校的目的，暫停資助研究經費的計畫。

陽明大學透過聲明稿回應，學校尊重言論自由，並尊重校友對母校之關心，但對於質疑合校未經民主程序隱射黑箱等不實言論，校方已委請律師，如有損及校譽將採進一步法律行動。

陽明大學指出，自2018年重啟合校討論，皆秉持公開透明原則，不僅有教師會代表與學生代表參與，重要事項亦邀請校友會列席，所有會議紀錄皆公開上網，期間並召開至少7次公聽會與說明會，並透過錄影直播供師生校友參與，媒體也能直接觀看直播。對於部分校友因公務繁忙無法參加而有所誤解，校方深表遺憾。

陽明大學提到，合校乃重大事項，校務會議依民主程序，除2018年9月26日校務會議討論啟動合校採記名表決以示負責外，包含選擇合校優先對象、通過合校意向書、通過合校計畫書等重大事項皆採無記名投票。報導指稱「合校計畫書不給師生過問 全都校長說了算」乃錯誤訊息，特此澄清。

陽明大學指出，部分校友關心合校經費，國立陽明大學予以尊重。教育部已表示，智慧健康大樓規劃由公共建設預算逐年編列。合校的目的除可健全大學發展外，也肩負替台灣培養跨領域人才及新世代公民的願景。國立陽明大學自創校以來肩負國家社會發展之使命，校方信任政府培養人才、提升國家競爭力的決心，這也是合校受到校內師生與社會多數支持的原因。

(旺報 )