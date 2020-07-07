藝人小亮哥與擔任電視購物專家的妻子林姿佑、小舅子林俊名等人，因林俊名經營的遊戲公司涉嫌藉口前景看好，擅自將PlayStation SCE Asia總裁安田哲彥列為董事、投資AKB48偶像咖啡廳等周邊代理方式，招攬投資借款250萬元，事後無法還款而挨告，台北地檢署今依詐欺罪嫌起訴林俊名。小亮哥與林姿佑部分，因罪證不足，另予不起訴處分。

香港「老行家」代理商周書正，以及吳姓金主等人，去年陸續召開記者會爆料，指控林俊名打著藝人小亮哥的名號，到處宣傳自己的「优戲數位娛樂」公司前景看好，不僅有AKB48偶像咖啡廳業務及周邊商品代理，並有PlayStation SCE 亞洲區總裁安田哲彥當董事，招攬投資或借款。周男、吳男各投資或借款150萬、100萬元，但林俊名事後還不出錢，還搞人間蒸發。

周指控，林男向他借了200萬，小亮哥還幫他還款50萬元。由於林男在吹噓公司投資計畫時，小亮哥也在場，且林姿佑「优戲數位娛樂」的負責人就是林姿佑，提告3人詐欺。

檢方認為，林俊名明知公司虧損連連，員工薪資都發不出來等情事，無還款能力，卻以誇大不實的投資企劃對外遊說投資及借款，涉嫌詐欺罪嫌起訴。另小亮哥夫妻部分，罪證不足，給予不起訴處分。

(中時 )