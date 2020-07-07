美吾華(1731)傳統通路銷售、電商市場同步深耕，2020上半年完成旗下各銷售官網的整併，推出全新「美吾髮購物網BeautyMall」，6月電商營收創下公司歷史新高，較去年同期成長35%。

美吾華總經理賴育儒表示，美吾髮購物網BeautyMall透過完成各銷售官網的整合，增加產品多元性，透過消費行為的分析，能更加掌握、了解消費者的購買習性與週期、平均回購時間。賴育儒強調，公司在實體通路業績持續成長的情況下，僅僅以6年多的時間，就讓電商業績，從0成長到佔比超過公司總營業額的20%，展現強大虛實整合的成功碩果，未來更期許持續發揮電商堅強實力，替公司創造更大營收。

美吾華2013年就跨足電商，成立BeautyMall購物網，搶先布局網購市場；近年更陸續就獨家總代理的母嬰用品「慕之恬廊Mustela」，及美吾華自創網路原生品牌「森歐黎漾 saholea」推出銷售官網。

據凱度市調報告，2018年網路洗髮精評比當中，剛孵育出的森歐黎漾就奪下第5名的好成績，到了2020年更再上一層樓，擠進前4名的位置，展現美吾華公司在電商的硬實力。

為突破不同銷售官網的產品分類販售限制，美吾華上半年推出全新「美吾髮購物網BeautyMall」，整併旗下各官網，銷售集團全系列產品，包括洗、沐、護、染產品，以及自行研發與代理的保健產品，並提供各式母嬰、美髮等專業衛教知識，拉近彼此之間距離。

(時報資訊)