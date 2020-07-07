資安服務廠商安碁資訊(6690)昨天股價突破200元再創波段新高，今早略有獲利調節賣壓，抑制股價壓回200元之下。安碁自結6月營收新台幣7676.4萬元，年增16.4%，仍維持雙位數成長。累計上半年營收共計3.47億元，年增27.65%。

政府為了落實「資安即國安」政策，面對資安攻擊事件頻傳，已於2019年正式實施資安法，依據「關鍵基礎設施安全防護指導綱要」，將能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等八大關鍵基礎設施（Critical Infrastructure，CI）納管。其中八大關鍵基礎設施，安碁資訊負責了能源、水資源、交通、金融等四大關鍵基礎設施，協助建置資訊分享與分析中心(Information Sharing and Analysis Center, ISAC)及資訊安全監控中心(Security Operation Center, SOC)。

安碁資訊從2008年就協助經濟部轄下油電水事業單位，開始建置ISAC和SOC，安碁資訊從去年投入維運技術(Operation Technology, OT)的研究與測試，將多年來在政府各機構累積的實務建置經驗，為擴大服務對象，針對國內各大企業，因應該產業的OT場域特性，提供網段隔離性檢測、資安健診、滲透測試、數位鑑識等多元性的OT資安服務，未來也將建構OT SOC資訊安全監控中心，提供OT SOC服務，讓企業在使用自動化場域設備和系統的防護措施可以提早掌握，讓IT與OT的環境可以慢慢融合，讓企業在邁向工業4.0智能管理的同時，降低企業營運中斷的風險。

(時報資訊)