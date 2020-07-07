儘管近來美國經濟數據亮眼，但高盛仍然下修對美國2020年的經濟成長預測，稱美國新冠肺炎確診數激增而重啟的防疫限制措施將削弱消費者支出。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius出具報告指出，過去幾周美國的新冠肺炎疫情已經顯著惡化到在已開發經濟體中顯得非常突兀。他將美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率預測由33%下修至25%，將2020年全年GDP預測由負成長4.2%下修至負成長4.6%。對美國2021年的成長預測維持不變，仍為成長5.8%。

高盛對美國消費支出前景的擔憂並非杞人憂天，根據最新調查，因許多州的疫情持續升高，美國消費者正再度收緊荷包。美國的零售銷售額已經從谷底反彈，但ShopperTrak出具最新報告指出，過去14日美國全國確診數飆升，佛羅里達州與德州等州成為疫情熱區，使美國的實體商店來客數又再度加速下滑。報告中指出，這全都與消費者信心有關。

(時報資訊)