瑞儀(6176)8元現金股息今天除息，受到台股出開高走跌，影響瑞儀股價由紅翻黑，盤中出現貼息走勢。不過，法人看好瑞儀美系客戶筆電及平板電腦進入換機循環期，第3季也持續受到遠距教學及在家辦公需求，單季營運動能延續，下半年有望急起直追，獲利可望維持去年新高水準附近。

瑞儀前5月營收186.52億元，年減20.2％，由於在居家辦公旺盛需求帶動下，4、5月營收年增率分別達到12.4％及25.3％，讓前5月營收年減幅收斂，推估平板電腦及筆電背光模組出貨分別達到1500萬台及450萬台，優於預期。

目前訂單能見度看到8月，新款10.8吋平板電腦8月開始出貨，更新版的筆電近期將進入量產，使得瑞儀第3季營收動能強勁。接下看法人看好美系客戶新產品配備更大螢幕且具吸引力的零售價，激勵2021年換機需求，估計2021年瑞儀出貨美系客戶平板電腦及筆電背光模組年增率達6～8％。

(時報資訊)