美國媒體《Hoop Central》提出誰是NBA史上最強得分手問題，此問題一出立刻引發熱烈討論，不少球迷將手中的票投給「籃球之神」喬丹或是「小皇帝」詹姆斯，但唯獨球評帕金斯認為宿敵杜蘭特才有資格獲得此殊榮。

帕金斯被視為詹姆斯的頭號粉絲，多次出言支持詹姆斯，而杜蘭特同樣也不斷嘲諷曾是雷霆時期的隊友杜蘭特，認為杜蘭特當年離開雷霆而投奔勇士的作法是懦夫行為，因此兩人數次在虛擬網路互槓。

然而，針對誰是NBA史上最強得分手的問題，帕金斯卻沒有站在詹姆斯這邊，也沒有支持喬丹或是布萊恩，而是認為杜蘭特才是史上最強得分手。

其實帕金斯先前就在受訪時談到這個問題，當時帕金斯評論現役球員誰是最厲害得得分球員，他認為杜蘭特比拓荒者利拉德更強。

帕金斯和杜蘭特的私怨已久，不過帕金斯能在這個問題上力挺杜蘭特，可見得帕金斯並非那麼固執，但，除了杜蘭特外，喬丹、詹姆斯、布萊恩、賈霸等巨星都是NBA史上赫赫有名的得分悍將，因此，這個問題只能說見仁見智了。

(中時 )