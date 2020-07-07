今（7）日在台南也有一場編號第53場例行賽的補賽，由地主統一獅迎戰富邦悍將，最近獅隊4連戰、富邦2連勝，拉近3場勝差，目前獅隊雖仍居第三，但兩隊之間已無勝差。獅隊今天推出20歲土投古林睿煬先發，對決富邦洋投「性感大叔」伍鐸，是和上周對戰一樣的組合。

古林睿煬1日本季初登板對上富邦悍將，備受關注的「開箱」表現不錯。主投5局被打6支安打，送出5K和3次保送，只失1分，隊友也相當力挺，單局3支全壘打為他打下江山，最終順利開張生涯首勝。相隔一周再次遇上富邦，能否延續前次好投甚至更上層樓，令人拭目以待。

兩隊上次對戰伍鐸就沒那麼幸運，前4局因安打掉分，第5局更「一局爆」，2人出局後遭4支長打串聯，痛失4分，僅投4.2局就失7分之多，本季對獅自責分率飆到12.46，無論對左右打的被打擊率都達到3成68，要克服「恐獅」症才能一雪前恥，並打敗這位小自己13歲的土投。

(中時 )