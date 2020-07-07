疫情趨緩，各地振興經濟，新北市長侯友宜7日面對媒體詢問，新北雙層巴士昨天啟航，面對夏季炎熱，是否擔心太陽太大、太熱，降低旅客的搭乘意願？侯回應，不管任何運輸工具，一定要提供充足的水分以及防曬的遮蔽物，讓遊客在風景區能玩得的開心、玩得健康。

侯友宜表示，鼓勵民眾在新北市青春山海線及其他的風景地區旅遊都搭乘大眾運輸，不管雙層巴士、公車、旅行業者的運輸工具，都希望能夠妥善的照顧所有遊客，一定要提供充足的水分以及防曬的遮蔽物，讓遊客在我們的風景區能玩得的開心、玩得健康。

(中時 )