觀光巴士昨啟航太熱影響搭乘意願？侯：要供充足水分、遮蔽物 11:142020/07/07 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩，各地振興經濟，新北市長侯友宜7日面對媒體詢問，新北雙層巴士昨天啟航，面對夏季炎熱，是否擔心太陽太大、太熱，降低旅客的搭乘意願？侯回應，不管任何運輸工具，一定要提供充足的水分以及防曬的遮蔽物，讓遊客在風景區能玩得的開心、玩得健康。 侯友宜表示，鼓勵民眾在新北市青春山海線及其他的風景地區旅遊都搭乘大眾運輸，不管雙層巴士、公車、旅行業者的運輸工具，都希望能夠妥善的照顧所有遊客，一定要提供充足的水分以及防曬的遮蔽物，讓遊客在我們的風景區能玩得的開心、玩得健康。 (中時 ) #遊客 #遮蔽物 #水分 #運輸 #巴士 也許您會感興趣 政治熱門新聞 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 罷韓後的高雄出現奇景 網驚：創新喔！ - 政治 獨家》朱立倫被李乾龍一席話惹惱 傳三句簡訊給江啟臣 - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 韓國瑜離開了 茄萣大排變成這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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