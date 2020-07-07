新北市消防局5(日)晚間獲報三重一處民宅發生火警，警消到場時，發現住家門縫內已冒出白煙，透過玻璃門還能看見火光。經研判火勢不大，於是立刻破門進入，未料消防隊員進入後，聽見角落傳來嬰兒哭聲，用手電筒一照，竟然發現一名1歲嬰兒趴在角落驚嚇大哭，但全家竟然空無一人，經查原來是粗心母帶著女兒外出，獨留1歲兒在家，警方得知後立刻進行調查，交由社會局介入處理。

據了解，新北市在5日晚間9點，接到緊急報案，指稱新三重龍門路有民宅發生火警，消防隊員到場時看見騎樓大門緊閉，門後可以看見緩緩白煙從裡面飄出，還看的見火光映照在玻璃門上。鄰居焦急地向消防局告知屋主和2名小孩可能受困在內，消防員隨即用砂輪切割機切破鐵門而入，進入後發現大量白煙竄出。令消防員震驚的是，當時竟然發現客廳內有一名1歲嬰，獨自趴在角落伏地大哭，看了讓人相當心疼，於是急忙將男嬰抱出火場交由醫護人員處置，初步檢視只有輕微嗆傷。由於並未發現另2名民眾，警消經過搜索後仍無所獲，於是透過電話終於和屋主連繫上，得知原來女性屋主帶著女兒外出，並無受困屋內，但聽聞家中發生火警，也焦急地立刻趕回。

在場員警對於婦人將嬰兒獨自留在屋內大感不可思議，主動進行調查，並通報社會局派人處理，根據兒童及少年福利與權益保障法，這名糊塗母親可能面臨遭處3千元以上1萬5千元以下罰鍰、或接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。

(中時電子報)