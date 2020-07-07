律師陳君瑋透露有女當事人每次要跟丈夫辦事，婆婆就會敲門。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事 Youtube）

婆媳相處常是許多大家庭的難題，有的丈夫是媽寶，讓媳婦有苦說不出，還有的婆婆控制慾太強，令媳婦只好忍氣吞聲，但若遇到隱私權被侵犯的問題，做媳婦的是否仍該忍耐？先前律師陳君瑋便在節目上透露，有女子每回跟老公「辦事」時，才剛脫衣，婆婆就會藉故敲門，屢試不爽，沒想到是婆婆在房裡裝了監視器，令人傻眼。

律師陳君瑋之前在《媽媽好神之俗女家務事》節目分享一名惡婆婆不肯認錯，結果將兒子婚姻幸福都賠上的故事，他指出有位女當事人婚後和婆婆一家住在一起，有時上班會突然接到先出門的婆婆電話，用「預言」的語氣說：「妳剛剛水好像沒關好，妳立刻回去關」，讓該女滿頭問號，但也只好照做。

最奇怪的是，該女婚後急著和丈夫生小孩，但每次在房裡準備「增產報國」時，只要一脫衣服，婆婆立刻就會來敲門想要介入，後來才知婆婆擅自裝了監視器，而陳君瑋警告說，只要沒獲得當事人同意，就算是在家裡也是犯法，亂用他人手機蒐集離婚證據也是，觸犯了妨害秘密罪，可能會被判3年以下有期徒刑，而最後該女跟先生鬧離婚，開條件說一是離婚給女方200萬賠償金，二將婆婆以妨害秘密罪告上法院，造成嚴重家庭糾紛。

(中時電子報)