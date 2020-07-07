台北市長柯文哲昨在交通會報質疑，有雙北公共運輸1280元月票使用者，每月搭乘超過1萬元，「是不是有人利用捷運做快遞」、「還要給他免費坐不要錢嗎？」要求交通局掌握每月搭乘超過3000元旅客的搭乘軌跡。然而，該月票推出前，柯曾說價錢擬定為2500元，遭質疑定價過高，欠缺詳細的成本考量，最終與新北多次協商後，才拍板定案1280元的月票版本。

雙北1280元公共運輸定期票，吸引不少通勤族使用。不過台北市長柯文哲昨在交通會報上表示，有人使用月票搭超過1萬元，要求交通局掌握搭乘超過3000元旅客的使用軌跡，「是不是有人利用捷運做快遞？」柯認為，公共運輸定期票推出的初衷，雖然鼓勵民眾使用大眾運輸，但坐到1萬多元，「實在很想知道那個人是何方神聖」，質疑應該是有人利用捷運在做快遞。

2018年3月時，時任新北市長朱立倫與台北市長柯文哲共同宣布，自2018年4月16日起推出1280元定期票，其「吃到飽」的誘因，使月票族可擴大生活動線，無形中可帶動當地經濟。然而，當初要推行「吃到飽」方案時，柯曾說價錢擬定為2500元，引來價格過高的質疑，因平均每天車資得超過83元才划算。若以1個月約22個工作天來看，車資「門檻」更提高到113元以上。

由於提出2500元挨批「天龍價」，之後降到1680元仍被嫌貴，歷經一波三折，柯文哲、朱立倫於2018年3月12日共同宣布月票定價為1280元。月票消息一出，不少民眾直呼「省很大」，許多開車族也很心動，但是仍有不少民眾認為1280元還是太高，對台北市民受惠不大。

(中時電子報)