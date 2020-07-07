電信三雄5G開台，首波都將雲端遊戲列為最重要的服務之一 ，除了中華電信與雲端遊戲領導平台Gamestream合作推出5G雲端遊戲服務，台灣大也決定引進GeForce NOW（GFN）雲端遊戲平台。遠傳6日則宣布，5G攜手日商優必達（Ubitus），將在下半年推出雲端遊戲。

5G來臨，全球科技大廠看好雲端遊戲市場潛在商機，紛紛投資布局，Google在2019年上線雲端串流遊戲平台Stadia，臉書除了在2019年推出遊戲直播平台Facebook Gaming市場，隨即也在2019年底以7,000萬歐元（約合新幣23.3億元）收購雲端遊戲公司PlayGiga，展現兩大科技巨擘搶食雲端遊戲的企圖心，也正式拉開兩大科技巨擘在未來5G時代較量雲端遊戲序幕。

台灣方面，電信三雄5G上周陸續開台營運，雲端遊戲將拉攏原本屬於低資費客群的年輕族群靠攏，加上暑假到來、新冠肺炎催化宅經濟商機發酵，三大電信商5G攻防戰，雲端遊戲顯然是重點之重。

由於雲端遊戲講究快速反應，中華電首波主打的雲端遊戲將採用英特爾第二代Xeon可擴處理器，搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務。Gamestream為雲端遊戲全球領導品牌，在雲端遊戲領域擁有獨特的設備技術及遊戲內容，目前已為亞洲、中東及歐洲等地電信商提供完整雲端遊戲解決方案。

台灣大則與全球GPU顯示晶片大廠NVIDIA合作，未來將透過網路切片，提供高階行動裝置用戶GFN、Riot等專業連線遊戲服務，台灣大並預告8月推出專為遊戲玩家設計的5G資費方案。

至於遠傳電信合作對象日商優必達，則是全球知名頂尖圖形運算虛擬化技術與雲端串流平台，優必達全球合作夥伴包括主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者，國際知名電信龍頭如日本DoCoMo、韓國KT、歐洲Vodafone、中國移動香港也都已經先後導入日商優必達新穎的雲端遊戲。

雲端遊戲最大特色，就是徹底擺脫玩遊戲需要先備妥昂貴高階的硬體設備及耗時等待遊戲下載才能開始玩的「沈重負擔」，未來利用5G高速傳輸、低遲延的網路特性，5G用戶只要透過5G網路，便可以橫跨智慧手機、平板電腦、遊戲主機、智慧電視、個人電腦等各種裝置，直接暢玩，而且遊戲免安裝、免下載、免等待、簡單使用、隨開即玩、隨手可玩的新體驗將在5G呈現。

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(中時電子報)