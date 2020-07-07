國民黨中央黨部7日召開「行政院當競選總部、民進黨補選國家隊再現」記者會，指控行政院團隊從上到下，動用國家資源幫高雄市長擬參選人陳其邁輔選，文傳會主委王育敏列舉閣員5日整天行程為例說明，先是行政院長蘇貞昌批國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫中午與陳其邁直播談政見，晚上再由防疫指揮官陳時中接力發言挺陳其邁，行政院儼然已是陳的競選總部。（張鎧乙攝）

國民黨中央黨部7日召開「行政院當競選總部、民進黨補選國家隊再現」記者會，指控行政院團隊從上到下，動用國家資源幫高雄市長擬參選人陳其邁輔選，文傳會副主委黃子哲（如圖）表示，行政院已變成「輔選院」，陳其邁早就已經請辭行政院副院長，但政院官網首頁迄今仍看得到陳其邁的照片，這是「宣傳照」還「輔選照」？（張鎧乙攝）

國民黨今天舉行「行政院當競選總部、民進黨『補選國家隊』再現！」記者會，表示經過打韓、罷韓等一連串事件後，民進黨對於「國家隊」的運用愈發肆無忌憚，應有的行政中立早被拋在腦後，單是7月5日就有多起內閣成員不當言行，令人質疑「補選國家隊」再現，行政院形同陳其邁的競選總部。

針對行政院長蘇貞昌7月5日開嗆國民黨籍高雄市長補選候選人李眉蓁，「年紀小想法卻很迂腐」，國民黨文傳會主委王育敏痛批，行政院宛如陳其邁的競選總部，閣揆蘇貞昌儼然是陳的競總主委。

王育敏說，當天中午行政院副院長沈榮津及國發會主委龔明鑫，公然與陳其邁開直播談政見，她質疑，閣員專程南下為特定候選人政策背書，經費來源為何？是屬於公關公司的直播案？或動用的是行政院政策宣導的預算？若屬後者，就是濫用公帑為特定候選人助選，政院必須交代清楚。

王育敏接著說，當晚防疫指揮官陳時中接力發言挺陳其邁，吹捧陳其邁是「防疫指揮官的指揮官」，還說「如果沒有陳其邁，他再有三頭六臂也沒辦法防疫成功」，這等不適當的發言，讓人雞皮疙瘩掉滿地，也折損了自己的公信力。

文傳會副主委黃子哲另指出，昨天交通部長林佳龍出席大港橋落成典禮剪綵儀式，結束後在臉書上貼出自己與陳其邁的合影，難道典禮上沒遇見，結束後就在橋上相見，能有如此巧合，痛批根本是假公務、真輔選，違反行政中立。

革實院副院長游淑慧出示經濟數據，截至4月底，失業人數創今年新高，已破48萬人次，其中最挺蔡英文的年輕人中，20至24歲失業率高達11.66％，25至29歲失業率為6.66％，而第二季經濟成長率預估僅0.5％，為去年同期的五分之一，反諷財經官員「難道台灣經濟很好嗎？」

游淑慧語帶揶揄地奉勸陳其邁不要再當官寶，並要求財經官員正視經濟面臨的困境，還說高雄市民曾向她反映，若陳其邁非得找行政官員來背書，那就找財政部長來處理陳菊市府留下來的債務。

黃子哲補充，2003年時任民進黨團幹事長的陳其邁，批評連宋配是老人政治、民主改革的終結，其伶牙俐齒的模樣凡走過必留下痕跡，砲轟陳其邁勿在裝清純善良的暖男，呼籲陳不要動用行政資源為其輔選，更不要欺負李眉蓁，做個男子漢來場直球對決。

(中時 )