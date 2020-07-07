台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前針對「小明」的歐美陸邊境管制標準不一，連續發文狂批衛福部長陳時中，柯6日更直批確診病例少不代表防疫成功，還大嗆振興三倍券沒用，跟稀釋過的強心劑一樣，怎料柯、陳7 日出席雙層巴士推銷活動時，尷尬同台，中間硬是隔著交通部長林佳龍，2人只有握手，未見互動。

對於2人互動不多又尷尬，柯、陳、林趕忙否認連稱「不會啦」，陳說「尷尬就不會來啦」，但柯卻補一句「我們盡量啦！」

至於柯嗆三倍券像稀釋過的強心劑一樣沒用，陳時中強調，政府做任何政策都要很多面向去考慮，三倍加減有效；林佳龍則說，有用沒用做了就知道，大家來體驗、一起參與就比較有效。

陳佩琪嗆陳時中在無我國籍的陸配子女「小明」問題處理上，與歐美的標準不一，柯連忙尷尬說「哇，這哪一台問的，呵呵呵！」陳時中則說，一個政策有滿意或有不滿意，大家持續溝通、取得平衡點。

針對解禁鬆綁1個月，陳時中說，他的作法是步步為營，隨著世界狀況的改變及台灣防疫情勢，隨時做出調整；柯說，這涉及邊境管制，國內防疫措施取決於邊境管制，但他認為這層級相當高，牽涉到國防部與經濟部的思維，只要有決定，地方政府會做相應措施。

隨後，陳時中上了雙層觀光巴士被堵訪時說，在北市搭觀巴旅遊非常適合，可把北市一次了解、看透透，這不是幫北市，而是自己幫自己、大家一起來。媒體詢問「喜歡台北市長嗎？」陳大笑說，一直是這樣的好印象，沒什麼特別，北市畢竟是首都、光榮都市，一直在進步中，大家要多多支持、讓首都愈來愈好。

另外，柯在雙北1280月票吃到飽方面，質疑有人搭快遞搭到1萬多元，卻被解讀是衝著新北市長侯友宜，柯僅說「想太多。」

(中時 )