陳其邁7日赴林園拜票，接受媒體聯訪時，質疑對手李眉蓁若覺得蓮池潭沒變，當議員期間為何不向前市長韓國瑜提建議？（林宏聰攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁日前到蓮池潭邊拜票，感嘆蓮池潭20年來都沒什麼改變，民進黨議會黨團7日出面回擊，列出綠營執政期間，蓮池潭水利、觀光設施都有改善，李眉蓁聽到媒體轉述，驚訝反問：「他們真的這樣講喔？他們怎麼好意思？」

李眉蓁日前感嘆，從小到大眼看蓮池潭這2、30年來都沒什麼改變，觀光客只是到龍虎塔「到此一遊」就走了，沒帶來周邊商機，非常可惜。

一席話引發藍綠互槓，親綠臉書粉專「高雄好過日」先列舉蓮池潭七大改變，包括親水堤岸、商機進駐、水上運動、連接新城區、綠色交通、見城計畫、特色公園等，並反嗆李眉蓁當了3屆議員，推動哪些「大改變」？

民進黨議會黨團7日上午也開記者會，嗆李眉蓁說「蓮池潭30年沒變」是搞不清楚狀況，也要求李眉蓁辭議員參選，並質問她贊不贊成恢復「大港開唱」。

民進黨市長補選參選人陳其邁上午受訪更揶揄說，當議員就要關心該選區的事務，蓮池潭是李眉蓁的選區，過去在當議員的時候應該有很多機會可以去談，去向韓市長建議，「可以看到她為蓮池潭爭取了什麼？」

陳其邁表示，他當市長當然從整個宏觀角度來看蓮池潭的問題，比如左營大車站計畫、周邊中油基地260幾公頃的土地，以及周邊交通動線改善，因為那裡國道10號都塞車，整體生活環境改善。也保留左營蓮池潭以外的過去的見城計畫，從曹公圳到蓮池潭到美術館水路打通，讓舊城擦亮招牌，賦予新的生命再生，這是一個大的計劃。

他強調，總不能說看到蓮池潭就解決蓮池潭，看到哪裡就解決哪裡，這是整體的大左營的復興計畫，在這個邏輯下，他會大力改善蓮池潭周邊碰到的土地、整體觀光產業行銷、都市計畫調整的問題。

「他們真的這樣講喔？他們怎麼好意思？」李眉蓁上午接受媒體訪問時，重申她當議員以來，一直質詢為什麼蓮池潭在她從小到大都沒有什麼改變？沒有創造經濟奇蹟？過去20年都是民進黨執政，希望未來換國民黨執政，她一定會好好把蓮池潭做好。

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(中時 )