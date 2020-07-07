金城分局副局長許績俊說明查獲經過，強調將持續編排巡邏勤務，加強維護地方治安。（李金生攝 ）

金門湖下地區最近傳出多起深夜竊案，民眾對縣長楊鎮浯的故鄉有宵小出入議論紛紛。警方深入追查逮獲黃姓嫌犯，今（7）日宣布偵破移送法辦，展現打擊犯罪的效率和決心。

金寧鄉湖下行政村轄管多個自然村，是現任縣長楊鎮浯和老縣長陳水在、李炷烽，以及鄉長楊忠俊的故鄉，警方列為重點巡邏地區，每天都會派員機動巡次，但最近卻傳出多起深夜侵門踏戶的竊案。

警方根據臉書〈靠北金門〉的貼文，並在7／1接獲被害人報案指出，他發現停放於住家前的機車，置物箱遭人破壞失竊數百元，調閱自家監視器後發現1名男子穿戴帽子、口罩及手套，利用夜色掩護下手得逞。

金城分局火速專案調查，由金寧分駐所協同偵查隊調閱湖下社區周邊監視器，並針對轄內有竊盜前科的對象進行清查，確認竊賊是趁清晨時分，家戶民眾熟睡之際，先將機車停放於社區外隱蔽處，再徒步進入社區內，挨家挨戶翻找機車置物箱，從容竊取裡面的財物。

警方不眠不休連找3天，逐戶查訪並比對監視器畫面後，4日鎖定可疑車輛及對象，通知黃姓竊嫌到案，在出示相關證據後，黃嫌自知無法狡辯，始坦承犯行，帶同警方至住處起出做案時穿著的衣物及剩下贓款。

金城分局長李益杰肯定同仁鍥而不捨，迅速偵破社區型竊案，讓家戶可以安心過日子，也提醒民眾平日應養成正確防竊觀念，特別注意車輛內財物保管。警方也將持續編排巡邏勤務，加強維護地方治安。

(中時 )