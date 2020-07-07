光學鏡頭廠-大立光(3008)將於7月9日舉行法說會，大立光6月合併營收為41.36億元，月增6.98%，終止4月及5月連兩個月營收下滑，優於公司原預估，美系外資及日系外資在法說會前最新報告均正面看待大立光，分別給予「建議加碼」及「買進」評等。

三星等非蘋智慧型手機新機拉貨啟動，大立光6月合併營收擺脫4月及5月連兩個月營收下滑趨勢，累計第2季合併營收為126.85億元，季減4%，年減9.9%，這也是101年以後，再次見到大立光第2季營收少於第1季，累計前6月合併營收為258.64億元，年成長8.2%。

大立光將於7月9日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，全球新冠肺炎二度疫情隱憂未除，且美國華為新禁令衝擊顯現，加上中印邊境衝突，大立光預估，7月拉貨動能與6月差不多，不過，由於蘋果新機將於第3季啟動拉貨，大立光執行長林恩平如何看待8月、9月營收，受到市場關注。

大立光法說會前，外資也出報告押寶，日系外資最新報告指出，雖然大立光第2季合併營收比預期低，應證了我們對新冠肺炎(COVID-19)對訂單調整的擔心，但我們認為這樣的影響是短期的，不會改變我們對大立光長期趨勢的看法，大立光仍是我們在大中華地區智慧型手機產業的首選，給予「買進」評等，目標價5000元。

美系外資則表示，新冠肺炎疫情及華為減產，致使大立光第2季合併營收下滑，我們預估，大立光第2季合併毛利率約66.2%，較第1季69.8%及去年同期的69.6%下滑，加上最近台幣升值通常會導致大立光的外匯損失，預估大立光第2季每股盈餘為40.8元；儘管大立光預估7月拉貨動能與6月差不多，但我們認為，市場在很大程度上期待新iPhone的推出，且我們最近調查，華為正在增加一些中端手機訂單，三星預測也將在今年第3季繼續上升，給予大立光「建議加碼」評等，目標價4800元。

(時報資訊)