元大金(2885)連續3年第6度通過富時羅素(FTSE Russell)的評鑑，納入「台灣永續指數」成分股，凸顯在E(環境)、S(社會)、G(公司治理)三大面向表現。

「台灣永續指數」為台灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)共同合編，是國內第一檔完整結合ESG與財務指標篩選的投資型ESG指數，內容包含三大支柱、14個評鑑主題與300個以上評分題項。入選該指數成分股顯示元大金發展金融業務的同時，亦不忘實踐企業社會責任，未來將持續精進ESG面向，邁向企業永續正向發展。

元大金近年來獲得多家國內外評比機構的肯定，國際方面，包括CSR報告書連續6年得到英國標準協會(BSI)認證、入選「2020彭博性別平等指數(Bloomberg Gender-Equality Index, GEI)」、2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股、摩根史坦利(MSCI)ESG評級A級、在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動連續2年獲得國際非營利組織CDP(碳揭露專案)「領導等級」A-。

(時報資訊)