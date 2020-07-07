女生大多喜歡留長頭髮，雖然相當有女人味，但清洗過程總是讓人心好累，光吹乾頭髮就要多花上數10分鐘，因此偶爾會偷懶數天洗一次頭，不過現在適逢炎熱夏天，若不常洗恐怕會飄出異味，有位網友就抱怨，女同事不愛洗頭，每次經過都會聞到恐怖屍臭味！

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文吐苦水，表示公司新來一位女同事，她頭髮味道實在太重，但原PO不好意思直接說，因此委婉問對方「妳們女生頭髮多久洗一次」，想不到女同事一臉正經回答「像我頭髮沒什麼味道、通常5天去髮廊洗一次啊」。

網友聽到答案相當崩潰，表示到底是哪來的自信，說自己頭髮沒味道，形容女同事沒洗頭的味道聞起來就像「屍臭味」，每次經過對方身邊都要憋氣，「深怕那味道飄進我的鼻孔裡，而且整個頭都是油，我真的快吐了」！不禁好奇女網友也都5天洗一次頭嗎？

大部分網友幾乎天天洗頭，表示不管春夏秋冬，只要一天不洗就很痛苦，留言虧原PO女同事應該是「為了坐月子在練功」、「每天洗，不洗頭會癢」、「最脫兩天洗一次，超過頭很癢」、「不洗怎麼睡覺」、「髮廊朋友遇過一個月洗一次的女客人，助理都會偷偷猜拳誰要去洗」。

(中時電子報)