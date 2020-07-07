大陸A股7日持續火熱，開盤僅一小時，滬深兩市成交就突破人民幣（下同）8千億元，開盤100分鐘後兩市成交額就突破1兆元關卡，較6日提早約30分鐘，連續4個交易日成交破兆元。

上證指數現漲1.35％報3,378點，成交約4,782億元。深證成指現漲2.67%報13,288點，成交5,529億元。

此外，創業板指現漲逾3％，突破2,600點關卡，創2016年1月以來新高，現漲3.13％報2,609點。

(工商 )

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