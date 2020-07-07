大陸A股火熱 開盤100分鐘成交破兆人幣 11:322020/07/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股7日持續火熱，開盤僅一小時，滬深兩市成交就突破人民幣（下同）8千億元，開盤100分鐘後兩市成交額就突破1兆元關卡，較6日提早約30分鐘，連續4個交易日成交破兆元。 上證指數現漲1.35％報3,378點，成交約4,782億元。深證成指現漲2.67%報13,288點，成交5,529億元。 此外，創業板指現漲逾3％，突破2,600點關卡，創2016年1月以來新高，現漲3.13％報2,609點。 (工商 ) #現漲 #開盤 #分鐘 #成交 #大陸 也許您會感興趣 財經熱門新聞 獨家》華航減班減薪 提前7月中結束 - 財經 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 他爆台股「恐怖天花板」！老謝1句分析…太驚人 - 財經 4千億鐵娘子1》納智捷敗部復活 將推全新電動車 - 財經 華為 全面導入聯發科晶片 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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