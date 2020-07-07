日前在花博公園舉辦的台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」，發生小插曲，一位沒穿內褲的女大生， 當眾掀起裙子露出「黑森林」供拍照，引發外界爭議，女大生事後不認為行為失當，稱是「露下體，做自己？」，還稱「露一下會發生什麼事情」，此舉連人在中國大陸的「常被罵」藝人黃安，也看不下去，今天發文痛罵當年一段廣告詞，改變當今台灣年輕人的價值觀，他最後用「差評」2字，表達自己對此事相當不滿。

假Coser女掀裙「露黑森林」，遭警方寄通知要她到案說明。（圖／翻攝畫面）

黃安今早在微博以《露下體，做自己？ 》為題開罵：「我最討厭的一句話，是源自90年代台灣的一個口香糖廣告詞：『只要我喜歡，有什麼不可以。』這句廣告詞可以說扭曲了台灣一代年輕人價值觀「只要你喜歡，真的什麼事都可以做嗎？」。

黃安討厭年輕人用「做自己」當理由。（圖／中時資料照）

黃安發文痛罵女大生。（圖／翻攝自微博）

還說：「這名暴露下體黑森林的女生，說她只是在做自己，卻沒考慮到現場還有那麼多別人的『自己』」。這個舉動嚇壞了現場的人群，現場甚至還有兒童」，如果她所說「做自己」成立的話「我們是否可以說，午夜街頭暴露狂也是在做自己？免費讓你們看還去報警？」。

這名已休學的女大生，已於昨晚由一名男子陪同到派出所作筆錄，該男子除了是拍攝「黑森林」的攝影師，也是「黑森林女」的男朋友。據該女說法，自己本來就有不穿內褲習慣，否認刻意露下體，原本只是要給男友拍，但其他攝影師卻利用角度差「偷拍到」。

(中時電子報)