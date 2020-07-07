新北市衛生局林姓女雇員3日晚從辦公室大樓墜樓身亡，生前臉書留下千字文，自揭遭某物理治療機構廖姓執行長性侵。檢警還原林女手機，檢視兩人對話紀錄，從2017年起，發現大部分都是廖男對林女噓寒問暖，甚至親密喊林女「老婆」，林女則甚少回覆。

林女墜樓，檢警雖排除他殺，但為釐清案情，除取回林女手機還原2人通訊軟體對話，6日也傳喚衛生局與林女較熟悉的同事，但都對佐證性侵並無明顯進展。

經警方訪談，衛生局接獲檢舉函，內容指控林女與已婚同事不當交往，且不是初犯，有與廖姓執行長的前例可證。衛生局遂於3日下午約談林女及已婚男同事，雙方均稱只是朋友關係；而廖姓執行長部分，林女則將遭廖男性侵過程、欺騙感情及暴力相向部分完整吐露。

警方成功解鎖林女手機後，還原她與廖男自2017年起的對話紀錄，經初步了解，內容絕大部分都是廖男對林女的噓寒問暖，甚至稱呼她「老婆」，林女則甚少回覆。且廖男對這段感情佔有慾似乎相當強，對話紀錄中多次質問林女動向，為了林女與其他男性往來而爭吵多次。

兩人對話直到去年10月，林女最後一次回覆，指廖男有其他女人，不願再與他糾纏，之後便「已讀不回」，到去年11月止，廖男也停止傳訊。

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