振興三倍券首輪超商預購今(7日)最後一天，由於紙本預購踴躍，經濟部宣布明(8日)起加開1輪，限8日至12日共5天，22日至31日領券，4大超商多數優惠仍會延續。至於原訂的第二輪，將於8月1日至7日展開。

明起加開的第二輪紙本預購，4大超商也紛紛宣佈再度加碼下列相關優惠：

【7-ELEVEn】

預購繳費完成送超商100元購物金；門市預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠；預購並結帳成功加贈星巴克美式咖啡好友分享券；使用icash聯名卡、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

【全家】

憑單據享大冰金萱鮮橙青茶或大冰拿鐵39元加價購優惠；使用My FamiPay支付預購贈50元購物金，但次輪將取消；飲料加價購、憑取單據美式咖啡、拿鐵買一送一等優惠仍會延續。

【萊爾富】

報手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼可累積30 Hi點，還可抽中MacBook Air i5、悶燒罐、熨斗或保溫瓶等好禮；單據上贈送10元抵用金，再享大杯美式或拿鐵半價優惠。

【OKmart】

預購繳費完成，憑單據買大杯美式送3顆茶葉蛋，享大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1。

(中時電子報)