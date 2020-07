前旅美大聯盟投手被水手隊解約後並未放棄旅外目標,最近傳聞他考慮留在國內打球,中職會長吳志揚也準備在9日與他碰面,徵詢加盟意願。不過陳偉殷今(7)日在臉書PO文表示,經紀公司正在積極幫忙尋找國外打球的機會,這段期間他都在積極準備,相關的報導都是子虛烏有。

可能是有意向國外球隊或媒體表達自己的想法,陳偉殷還用英文寫著,最近有些誤導的報導,指稱他將加入一支台灣球隊;如果未來有合適的機會,他會很榮幸在家鄉打球。但這些說法目前絕對沒有討論過,這些毫無根據的新聞事先也都沒有和他談過。他現在唯一關注的事,就是為接下來的事做好準備。

陳偉殷的PO文如下:

「最近持續在訓練,也即將進入sim game的階段,經紀公司正積極幫我尋求國外的機會,目前,我能做的事,仍是準備好自己,謝謝大家對我未來動態的關心!

There were some misleading news reports claiming that I am joining a team in Taiwan this season. While I would be honored to play in my hometown should the right opportunity arise in the future, there has been absolutely no discussion regarding these claims. These baseless news stories were fabricated without ever talking to me. The only thing I am focused on right now is to make myself ready for whatever comes next. Look forward to seeing you guys on the field!」

(中時 )