國民黨籍高市議員邱于軒再度爆料，林園區一家幼兒園有老師疑似不當管教，拿膠帶將孩子的手捆貼成「哆啦A夢」（握拳狀），初步掌握至少4位小朋友被捆過；邱于軒說，家長向教育局、社會局投訴，並未感受市府積極處理，因此轉而向她投訴，她趁總質詢揭露，希望不要再有孩子受害。

邱于軒日前披露大寮某幼兒園涉及不當管教後幾天，又有林園區的家長找上她，提供孩子示範被綁的影像，表示老師竟出現掐小朋友脖子、捏臉頰、拉頭髮，不允許上廁所、一次塞2顆水餃進孩子口中等離譜行徑。

此外，幼兒園老師更拿膠帶把孩子的手握拳綑綁住，就像卡通人物「哆啦A夢」的手，面對家長質問，老師還說這是正向的卡通人物，希望引導正面思考。

邱于軒表示，家長向教育局反映，對方竟回答他們正在全力處理大寮幼兒園的案子，恐怕分身乏術；另向社會局求助，工作人員查詢過後，卻反問「老師都離職了，家長還想怎麼樣？」

邱于軒7日總質詢，在議場播放相關影片，要求市府儘速協助受害學童家長辦理轉校、減輕負擔；此外，社會局也應進行班級諮商輔導，教育局及社會局應聯合全面稽查全市「托嬰中心」和「幼兒園」，對屢犯或嚴重違失的園所加重處罰，不能再有孩子受害。

高市代理市長楊明州表示，發生這種事情他真的很難過，自己也為人父母，會要求社會局、教育局儘速查證，若查證確有其事，評估以最嚴厲方式處分，且包括整個經營方式都要檢視，呼籲經營幼托業者一定要有愛心。

(中時 )