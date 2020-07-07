今天是七七事變83週年，國民黨前主席洪秀柱在臉書發文，痛批民進黨政府扭曲新版教科書史觀，誤導很多人認為抗戰與台灣無關；日本意圖強行將釣魚台改名，片面破壞東海區域安全和平，民進黨政府沒一句嚴正抗議，「助日代表」刻意曲解國民黨執政時提的《東海和平倡議》。她期盼現在中華民國政府的「那群人」，勿忘歷史的教訓，更不該對侵略者軟弱，卻對自己同胞霸道跋扈、敲骨吸髓。

洪秀柱說，83年前的今天，日軍以搜查失蹤士兵遭拒為由攻擊盧溝橋，展開我國八年血淚抗戰史。八年慘痛抗戰，是全體中國人民為了追求民族存續、國家尊嚴，起身抵禦軍國主義侵襲的一段歷史。當時中國孱弱貧窮，缺乏現代化軍事裝備，但全體軍民團結，保全中華民國的國家尊嚴、也守住中華民族的血脈、歷史與文化。

她說，現在很多年輕孩子們，因新版教科書史觀遭民進黨政府扭曲，對抗戰歷史已相當模糊，或許不知道當年台灣人也曾投身抗日戰爭，李友邦、李祝三等「台灣義勇隊」的隊員，正是台灣人反抗日本軍國主義的代表；當年乙未割台，日本強行佔領台灣、屠殺起身反抗的台灣人民，這段歷史也正是「割台興革命」建立民國的緣由。因此很多人說抗戰與台灣無關，或者意欲切斷中華民國與台灣的關聯，可謂大錯特錯，完全禁不起事實檢驗！

洪秀柱說，二戰後的《波茨坦公告》及《聯合國盟軍最高司令部訓令第677號》明訂日本在戰後的實際國土範圍，包括四個主要島嶼（北海道、本州、四國、九州）及對馬諸島、北緯30度以北的琉球諸島。我國的固有疆域釣魚台列嶼，其最北的黃尾島座標都遠在北緯30度以南，然而日本近來竟無視二戰後的《波茨坦公告》、《日本降伏文書》及《中日和約》等文件，意圖強行將釣魚台改名，片面破壞東海的區域安全與和平。

她說，更讓人憤怒的是，一天到晚逢中必反的民進黨政府，對日本這樣的行徑竟置之不理，沒有一句嚴正抗議，「助日代表」刻意曲解國民黨過去執政時所提的《東海和平倡議》，只敢喊「擱置爭議、共同開發」，卻對最重要的「主權在我」四字隻字不提。八年抗戰多少軍民同胞的犧牲，為國家換得的尊嚴，此時被民進黨政府置於何地？

洪秀柱說，在這個日子裡，我們紀念我們國家的歷史，也紀念每一個在苦難中昂然不屈的靈魂，更深深期盼作為現在中華民國政府的「那群人」，不要忘記歷史的教訓，更不該對侵略者軟弱，卻對自己的同胞霸道跋扈、敲骨吸髓。

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(中時 )