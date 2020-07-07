「告別老弱肌、不老健身房加碼動起來」 何志偉向銀髮族喊話 11:452020/07/07 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委何志偉親自和健身教練一起示範健身操。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委何志偉今日在立法院舉辦「告別老弱肌、不老健身房加碼動起來」記者會，表示為推廣全國銀髮族運動習慣，爭取經費和中華民國健身運動協會創立「不老健身房」，初步選定北市士林區富光里為示範點，邀請健身教練教導長者健身運動和身體保健的知識。(圖文／趙雙傑) (中時 ) #健身 #健身房 #運動 #記者會 #健身運動 也許您會感興趣 政治熱門新聞 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 罷韓後的高雄出現奇景 網驚：創新喔！ - 政治 獨家》朱立倫被李乾龍一席話惹惱 傳三句簡訊給江啟臣 - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 韓國瑜離開了 茄萣大排變成這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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