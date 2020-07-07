民進黨立委何志偉今日在立法院舉辦「告別老弱肌、不老健身房加碼動起來」記者會，表示為推廣全國銀髮族運動習慣，爭取經費和中華民國健身運動協會創立「不老健身房」，初步選定北市士林區富光里為示範點，邀請健身教練教導長者健身運動和身體保健的知識。(圖文／趙雙傑)

(中時 )