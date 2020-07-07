中共前公安部副部長孟宏偉兩年前落馬，更多細節曝光。中紀委刊物近日曝光其「專橫霸道、家正不風」的細節，包括抽調十多名公安、海警到家當「傭人」，料理家務，打掃，妻兒赴港遊玩時，還安排人員出境「保護」。文章披露，孟宏偉擔任國際刑警組織主席後，向外事等相關部門施壓，違規安排妻兒到法國居住，並安排多名幹部、軍人赴法照顧。

孟宏偉因受賄1400多萬元人民幣，今年1月在天津被判刑十三年半。星島日報報取得由中紀委出版的《黨的十九大以來查處違紀違法黨員幹部案件警示錄》一書，書中指孟2004年擔任公安部副部長後，「官氣十足、盲目自負」，更「毫無顧忌、公器私用」，把國家資源當成自家的「菜園子」、「車輪子」、「百寶袋」。

孟宏偉長期分管公安邊防部隊，在擔任正部級的國家海警局局長以來，他先後抽調了十多名現役公安邊防、海警人員到他家提供日常生活服務，充當孟家的「傭人」：有的負責打掃、料理家務；有的當廚師，從早晨五點起床到孟家做早餐，忙到晚上十一點洗完碗才離開；有的當司機，白天開公車為孟家辦私事，晚上睡在空置房「看家」；還有的當保母，幫助接送孩子上下學。

文章形容孟宏偉「揮霍公帑、大講排場」。在海警局某基地居住期間，一日三餐均安排現役軍官服務。在河北某地休假時，要求基層邊防部隊為其家設置夜間警衛哨，調配軍車、巡邏艇供其家人遊玩使用，甚至妻兒去香港遊玩時，還安排人員出境「保護」。

書中稱，孟宏偉2016年擔任國際刑警組織主席後，私下安排妻兒到法國里昂居住，並向外事等相關部門施壓，謀求享受常駐及家屬隨任等生活待遇。孟還以駐外工作名義，安排多名幹部及軍人到里昂為跨國妻兒提供家庭服務。2018年，中央要求他限期安排家屬回國，他卻拖延不辦。

文章指孟宏偉「反感、拒絕組織的監督」，擔任公安部副部長期間，經常以身體不適為由，不到崗坐班履職，而是安排秘書或司機將公文送到家中批閱；在境外工作期間不按規定接受使領館黨委領導，成了不受監督的「特殊黨員」。孟還多次隱瞞妻子名下房產、股票及在企業任職等情況，被談話時作虛假說明。

(中時 )