智慧穿戴裝置領導品牌Garmin自2003年第一支Forerunner錶款誕生至今，持續深耕跑步領域，除了專注於更專業的跑步錶款研發之外，並透過多元的管道支持台灣體壇。為鼓勵台灣基層田徑運動員，Garmin特別推出「去吧！跑出傳奇」買一捐一公益活動，號召大眾共同支持，在消費者熱情響應下，200只限量錶款- Forerunner 245Music前進東京 信念版搶購一空，6日於樹林三多國中，攜手世界四大極地超馬總冠軍陳彥博，以及參與此次公益活動的市民跑者代表，共同捐贈200只Forerunner 45錶款給11所國高中基層田徑運動員，期望專業運動錶款的科學化數據回饋，能成為基層田徑運動選手訓練時的強力後盾，陪伴運動員們能不斷超越自我。超馬好手陳彥博更藉此機會與樹林三多國中田徑隊運動員，分享科學化訓練的重要性，以自身經驗鼓勵學生勇敢追夢，創造屬於自己的傳奇故事。

Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示，自第一支Forerunner錶款推出後，Garmin從未停下研發、創新的腳步，持續開發符合跑者的專業功能，以大數據分析、進階感測器，為跑者提供最完整的科學化數據。在錶款研發之外，Garmin更透過多元管道支持台灣體壇，積極贊助國內馬拉松國手、職業鐵人等運動員；並重視下一代選手的培訓，自2017年開始，持續贊助中長跑指標學校訓練錶款與基金。在長期支持國內跑步運動發展，與專業教練、選手深度接觸之下，使Garmin瞭解基層運動員在訓練時，若能有教練以外的設備輔助自主訓練，一定能跑得更好、更遠，讓訓練更有效率。因此推出『去吧！跑出傳奇』買一捐一公益活動，希望傳遞科學化訓練對選手的重要性，並表達對基層運動員的支持。在市民跑者們熱情響應之下，公益限量錶款於電商平台上架一小時內即搶購一空，感受到市民跑者們對於跑步的熱愛，與Garmin一起支持種子運動員，共同將跑步夢想接力給台灣未來的希望。

此次，Garmin『去吧！跑出傳奇』買一捐一公益活動受到各界名人響應，共同呼籲支持台灣基層運動員。其中超馬好手陳彥博也特別在忙碌的訓練計畫中，抽空參與公益捐贈記者會，並安排講座與三多國中田徑隊員們和市民跑者們互動分享，希望能藉由自身經驗鼓勵大家勇敢追夢、一起創造自己的價值。超馬好手陳彥博表示：「這次買一捐一的公益活動，令我感受到Garmin對基層運動員的重視，並且積極推廣跑步文化的熱情，這些理念也是我持續透過校園演講、訓練課程分享希望能夠傳遞給更多人的。『最偉大的傳奇，始於最微小的時刻』，期望在更多市民跑者一同加入成為夢想推手，支持下一代運動員的帶動下，台灣的跑步運動文化能夠持續發展；也希望在這次Garmin捐贈錶款提供基層運動員更科學化的訓練和專業數據的協助下，能夠使更多運動員，勇敢跑出自己的傳奇，創造無限可能。追求夢想是件值得驕傲的事，讓我們一起創造自己的價值。

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