儘管美國六月服務業活動反彈，帶動美股隔夜的全面收紅，然對於美國和全球的新冠疫情出現升高的疑慮，市場擔憂經濟復甦的延後。周二南韓KOSPI指數一度高升，至午間下跌8點或-0.38%，為2179點。

上午外資在韓股賣超1144億韓元。

美國在截至周一的新冠病毒死亡人數超過13萬人。而前數日的每日確診人數超過五萬人，讓美國總統川普的處理方式備受質疑，經濟重啟的進度遭打亂。對疫情的隱憂，抵銷了美股的優異表現。

南韓週二新增44起病例，仍處於雙位數，總感染人數達13181例。

上午主要的大型個股皆出現跌勢。三星在上午報出正面樂觀的第二季營業利益數據，然股價仍下跌1.82%，暫報54000韓元。第二大晶片製造商SK海力士跌1.05%。

南韓最大汽車製造商現代汽車下跌0.5%，其子公司現代Mobis下跌1.47%。屬於居家防疫股的網路遊戲出版商NCsoft亦出現下跌2.5%。

韓元在上午上漲，1193.1韓元兌一美元。

(時報資訊)