川普政府周一宣布「薪資保障計畫」（Paycheck Protection Program,PPP）已提供小型企業共5214億美元貸款，為美國保住了約5110萬個工作，相當於接受金援的小型企業員工總數的84%。

PPP計畫總規模為6660億美元，於4月上路，為受到新冠肺炎疫情衝擊的小型企業提供免償還貸款，過去財政部以保護隱私為由，拒絕公布獲得這項超優惠貸款的企業。美國總統川普4日已簽署由國會通過的法案，使PPP方案的申請期限延至8月8日。

周一川普政府公布請領逾15萬美元貸款的個案細節，包括公司名稱與產業別等，這項針對小型公司的紓困案雖然發揮成效，但似乎也坐實了民主黨與監督團體此前的擔憂，即除了家庭式的小商店之外，這筆基金也流向了資金雄厚、知名度高，且具有政治背景的企業，包括公共政策遊說公司Wiley Rein LLP與APCO Worldwide，以及知名的律師事務所，如Boies Schiller Flexner LLP，以及曾代表川普總統的Kasowitz Benson Torres LLP。

(時報資訊)