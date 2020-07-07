台灣便利商店不僅24小時營業、提供多元服務，甚至可配合政府推行政策，家數多寡成為評估生活機能的指標。住商機構企劃研究室依據經濟部及內政部實價登錄資料，統計雙北便利商店家數最多之路段及其平均房價，台北市便利商店最多路段為中山區林森北路，且中山區共有四條路段入榜，新北市便利商店最多路段在新店區中正路，入榜路段最多的行政區是中和區。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，便利商店設點會考慮全天的人流、車流，故商業活絡及居住人口也多的點，便利商店會較多，也反映出該路段的機能較強。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，為了提高開店的成功率，台灣便利商店多會做好商圈調查，近年來便利商店斜槓又跨業的經營方式，更讓民眾對於便利商店的依賴感大幅提升，也讓購屋人將當地便利商店的多寡視為機能成熟與否的指標之一，對於買屋族來說，從便利商店挑屋也不失為是一個參考方式。

綜觀雙北便利商店家數前十名路段，台北市家數最多路段是中山區林森北路共17家，前八名路段的便利商店皆逾10家，但各路段平均房價落差大，最貴位於敦化南路二段，每坪約88.9萬，前10多路段價格最低為內湖區瑞光路，每坪僅46萬。郎美囡分析，台北市前十名大多為商業大樓、住商混合大樓林立的路段，除了交通條件優越外，外食族的需求是大商機，故住商混和的區域店數多，其中敦化南路、忠孝東路上除了商業大樓外，不乏豪宅及高級住宅，因此平均房價較高，至於內湖區瑞光路以廠辦為主，故平均房價較低。

新北市便利商店最多的路段為新店區中正路的15家便利店，前十名路段平均房價大部分落在在3~4字頭，僅鶯歌區的鶯桃路平均房價未達2字頭，郎美囡指出，新北市前十名大多為行政區的主要幹道，普遍發展較早、機能成熟，房價較台北市親民，因此人口密度高、商家林立，至於鶯桃路位於鶯歌區，其臨近桃園市房價較低於新北市主要行政區，近年因三鶯線動工而提高區域亮度。

(時報資訊)