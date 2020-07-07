夏季炎熱，學校是否裝設冷氣引來熱議，台北市長柯文哲昨表示，應該是買溫度，不是買冷氣，要用更環保的方式來做空調；新北市長侯友宜7日表示，柯文哲說得沒有錯，但新北市學校大概只有近3成有裝冷氣，台北市冷氣100％都裝好了。

侯友宜7日出席三重區光榮國中榮國中校長宿舍改建工程，媒體聯訪後，新聞局等人收起麥克風架，侯友宜仍繼續和現場媒體解釋關於「裝設冷氣」議題，約莫說3分鐘之久。

侯友宜表示，冷氣經費問題大家都很不足，台北市冷氣100％都裝好了，新北地區冷氣沒辦法100％裝成功，目前大概只有近3成有裝冷氣，所以新北一直在編預算改善電力，目前新北市電力需要18億，而裝設冷氣要8億，總共要價26億。

侯友宜表示，其實柯文哲講得也沒有錯，改善要用綠能的降溫方式，希望前瞻計畫可以提供經費改善電力，他會視地區狀況，裝設隔熱板、冷氣，雙管齊下改善孩子學習空間。

侯友宜補充，有些偏鄉需要裝冷氣的需求較少，例如山上各方面舒適度較好，但市區學校就沒這麼好，會先用隔熱板隔熱降溫，現在高溫降溫效果有限，所以裝冷氣是趨勢，有些可以採用隔熱板、綠能的降溫就盡量採用這方法，有些沒辦法解決，該裝冷氣就裝冷氣。

(中時 )