生活數位化可以說是大陸目前各地政府都在推行的發展方向。北京市6日發布《關於進一步加強本市公共租賃住房人臉識別技術應用管理的通知》明確規定，公共租賃住房項目要建置人臉識別技術，為承租家庭提供便捷的進出及智慧服務；同時，官方也表示，這將有助於優化公租房社區安全，確保承租家庭出入及生活品質。

《通知》強調，公租房項目開發建設單位作為建設的第一責任方，需將人臉識別系統納入項目的整體規畫設計方案，與工程項目同步安排、同步交用。

北京住建委表示，公租房項目營運管理單位要確實強化數據安全管理，嚴格權限管理，建立完備的數據查詢，讓查詢、監督過程可監督、追溯；同時，還要加強軟體設備，存儲的物理場所應配置必要的安防設備，數據傳輸要加密。

其次，相關管理單位要重視客戶體驗，針對承租家庭生活需求提供多樣服務，包括要滿足身障者、年長者及兒通的通行權，尤其，現在高齡者越來越多，對於久未出門的長者要進行預警提醒，重點幫助弱勢族群。

最後，公租房項目運營管理單位應加強人臉識別技術服務優勢方面的宣傳，用好系統終端，引導承租家庭共同營造和諧社區。

(旺報 )