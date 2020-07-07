台灣隨處可見百元剪髮店家，除了店面以外，甚至進駐捷運站內。有網友近日就上PTT發文詢問，真的會有人去捷運站百元剪髮消費嗎？ 店面租金應該很貴吧！

貼文曝光後引起熱議，網友們也紛紛留言「方便又快速」、「實力還不錯，態度又好」，也有網友分享了百元剪髮的過人之處，「不用預約，也不用跟設計師聊天」、「便宜又好」、「百元剪就CP值很高，尤其對不燙不染只修短的客群」、「有些百元技術不錯，反而去剪4、5百容易雷。」

更有網友說，百元理髮師曾告訴他，百元理髮和剪一次4、5百的差別就在於營造出來的價值感不同，價錢高的可以慢慢剪，讓你吹冷氣、看雜誌，營造出氣氛，百元剪髮大多10至15分鐘內就會完成，主要還是看個人需求。也有網友發表自身經驗，表示價格從100到500元的他都剪過，最後還是選擇百元，因為臉才是重點 ，讓不少人笑翻。

(中時電子報)