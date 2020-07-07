副總統賴清德7日在農委會主委陳吉仲、立委蘇治芬等人陪同下，前往雲林縣北港鎮與農民談農業4大福利，強調農委會藉此建構農民社會經濟安全網，就是為了確保台灣農業永續發展。

賴清德表示，此次與農民座談，主要是讓大家了解政府的農業政策如何照顧農民，之所以選在雲林，是因為雲林是農業首都，目前農委會的農民4大福利為3保1公道，3保是農業職業災害保險、農業保險、農民退休金制度，1公道為擴大保險範圍讓政策更公道。

農業職業災害保險方面，以前農民受到職業傷害都沒有保障，有了職業災害保險，農民將更有保障，目前全國已有15％農民參加，其中農業首都雲林縣的參加比率最高達46％，北港鎮更達92％。

農業保險方面，農委會已選擇21個品種農作物、設計29張保單，讓農民依自己需求參加，但目前參加者還不夠多僅約9％，未來農委會將去大學宣導，讓學生知道後回去告訴父母。目前保險理賠已超過1億元，此制度不是為了賺錢，而是要幫助農民。

退休金制度方面，公務人員、勞工有退休金，農民也要有，30歲參加65歲退休，1個月可領3萬7000元，40歲參加退休後可領2萬4000元，只要65歲以下的農民都可參加。

(中時 )