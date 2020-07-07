民眾到超商預購紙本振興「三倍券」十分踴躍，經濟部6日拍板增加新一輪紙本三倍券預購，預購時間從7月8日至7月12日，領券時間為7月22日至7月31日。為響應新一輪預購，四大超商優惠活動也全數跟進延長！

其中，7-ELEVEN 6日晚間率先宣布，響應政府振興三倍券政策，新增第二波預購服務與優惠，自7月8日起開放5,755台ibon便利生活站，提供振興三倍券預購服務，並祭出預購四大好康，包括：

一、到實體門市預購且結帳成功，可獲得100元7-ELEVEN購物金（提供2張50元抵用券，7月22日起回原店領取振興三倍券即可配搭使用）；二、獲得星巴克好友分享券（限7月14日前兌換）；三、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠；四、使用icash聯名卡（需使用icash功能）、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

全家6日也宣布，紙本振興三倍券7月8日至7月12日延長預購，全家響應推出新的預購及領券優惠，其中，預購優惠為憑FamiPort機台預購振興三倍券單據，可享冰金萱鮮橙青茶大杯或冰經典拿鐵大杯39元加價購優惠。

另，領券優惠為7月15日至7月31日，憑取單據享Lets cafe經典美式、拿鐵大杯，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張；還有，領取振興三倍券可獲大戶屋「就飽900雙人套餐」優惠券，憑券至大戶屋門市兌換（另需支付10％服務費）。

萊爾富7日宣布，延續第一波優惠活動，民眾只要到萊爾富門市完成三倍券預購及繳費，就送10元抵用金，還有大冰熱美式或拿鐵咖啡單杯半價優惠，會員還可累積30 Hi點、加碼抽MacBook Air i5；另，使用HiPay 綁台新卡單筆金額達1,000元，即可享10%回饋（即100元刷卡金），每卡最高回饋100元刷卡金，限量登錄20,000名，使用HiPay 綁國泰世華銀行卡，即贈50元萊爾富購物金（限量25,000份）。

OK超商7日也表示，7月8日早上9點起開始第二波預購，民眾只要到全台有OKgo事務機台的門市預購振興三倍券，無需等到領券，即可憑小白單單據使用OK獨家活動，包括買1杯大杯美式、送3顆茶葉蛋，還有大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml指定商品買一送一。

(工商 )