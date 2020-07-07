振興三倍券開放超商預購，隨著截止時間越近，越多民眾往超商跑。一名超商女店員表示，上周日(7/5) 系統壞掉，害她無端被民眾遷怒、謾罵、髒話伺候，「最難聽的還有直接問候我家母的」。周一(7/6)更有一堆客人把她當三倍券行動百科，找她借一千買券，讓原PO爆氣「你沒錢，自己想辦法籌錢啊！店員月入百萬嗎？有錢也不會借你們啦。」

該名超商女店員在臉書《爆怨公社》寫下她被這些預購三倍券客人搞瘋的過程，「客人不會我都耐心的教完，也仔細講解取券方式。一直到第五天系統一直當掉，客人的情緒越來越不好」。

原PO表示，當時客人一直抱怨為什麼早上壞下午又壞？、為什麼修好又不能用？還有很多帶髒話、劈頭就罵她的，「最難聽的還有直接問候我家母的」，氣炸「我...賽你X的勒！是系統問題！到底他X的要我怎樣，我又不是工程師怪我囉？」

原PO說，第六天預購就更猛了，有客人問她「沒有健保卡怎麼預購？」、「沒繳健保費，可以用你的幫我預購？」、「啊如果有中低收入的怎麼辦？」，還有人向原PO借一千塊，說領券的時候再還她一千元的券，「是在哈囉？有完沒完？你家低收、你沒錢買券，到底關我屁事？自己去想辦法查啊！沒錢自己想辦法籌錢啊，以為店員月入百萬嗎？」

文一PO上網後，許多網友紛紛留言，「奧客無極限，拍拍」、「做超商的都是神人，身心都是」、「真心覺得直接戶頭發一發現金，就沒有這些困擾!」，還有人提醒「孩子～乖～新聞說預購時間延長到12號了」原PO回答「下班到現在才看到延長，我已哭」。

(中時電子報)