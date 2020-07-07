三星（Samsung）被預測有望在8月份發表今年度下半年的手機新品，除了Galaxy Note 20系列外，Galaxy Fold可摺疊螢幕手機的下一代新品，也有機會推出。不過命名方式，很可能出乎你我意料！

《SamMobile》報導，三星接下來的UNPACKED發表會中，至少會發表四款新手機，其中包含Galaxy Z Flip 以及Galaxy Fold機種的下一代產品。而據了解，三星Galaxy Fold的接班人，很可能名稱不是Galaxy Fold 2，而是「Galaxy Z Fold 2」。

在今年年初，就有三星發言人指出有意將Galaxy Z Flip以及Galaxy Fold結合在一起的意圖；此外，在三星美國官網中，Galaxy Fold產品介紹網頁的網址就暗藏Galaxy Z的分類，代表三星內部已將Galazy Fold統一歸於Galaxy Z的產品分類下，來代表可摺疊螢幕類手機，這樣的改名原則，也是合情合理。但是唸起來略顯拗口就是。

這並非三星在今年首次修改手機產品的名稱。三星手機Galaxy S產品線2019年滿十歲，三星在Galaxy S10系列後，選擇在今年直接推出Galaxy S20系列，且也會有望在Galaxy Note新品忠言用同樣的命名策略，也是一個嶄新的策略。若趁此時，三星進一步整理可摺疊手機系列產品的命名規則，時間也滿恰當的。

據了解，Galaxy Z Fold 2相比前一代，內外螢幕都有望更為放大。外螢幕預計是6.23吋、內部（Galaxy Fold系列是螢幕往內折的設計）螢幕展開來則是7.7吋，有望支援120Hz螢幕更新率。可能會與Galaxy Z Flip一樣採用UTG（超薄可折式玻璃）材質，並採用打孔螢幕的設計，有效提升螢幕占比。預計將採用高通Snapdrago 865處理器，支援25W快充的性能。

業界傳出三星有機會在8 月5日舉辦新品發表會，且因為疫情緣故，可能首次僅以線上方式舉辦，呈現不同以往的風格。除了Galxay Z Fold 2之外，Galaxy Z Flip 5G版、Galaxy Note 20系列以及Galaxy Tab平板新品、Galaxy Watch 3智慧手錶都有機會在會中亮相。

(科技)