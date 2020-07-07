朝野均主張廢除考試院、監察院，一旦修憲通過走向三權分立，監察權預料將由立法院接手。對此，立法院長游錫堃說，這就是三權分立，英國的「國會萬能論」就是如此；且台灣是民主國家，三權分立是權責相符，大家應給國會一個能成為真正民主殿堂的機會。

游錫堃今接受廣播專訪時指出，修憲委員會即將在9月後的立法院第二會期成立，目前立院則有12個修憲案，其中9個是關於公民權下修至18歲；1個是人權平等的提案；另有2個，則是主張廢除考試院與監察院，分別是由民進黨立委陳亭妃、吳思瑤領銜提案。

游錫堃說，廢除考試院、監察院本來就是民進黨長年的主張，而時代力量、民眾黨也都表示贊同，他認為國民黨也應該不會玩假的，現在就是樂觀其成。

被問到是否擔心國民黨最後縮手？他強調，國民黨如果不支持廢除考、監，修憲案一定無法通過，所以應該要給他們更多鼓勵；尤其是中生代的國民黨立委林為洲、蔣萬安很有心要改革，希望社會能夠給予支持，「這跟政黨沒有關係，而是要讓國家更好」。

引發討論的是，一旦監察院遭廢除，監察權預料將由立法院接手。因此，主持人追問，這樣的修憲案，是否將引來「費了監察院、肥了立法院」的自肥質疑？

游錫堃說，英國有所謂的「國會萬能論」，三權分立本來就是這樣的理論，因為國會代表人民，就像美國總統就職不是在白宮，而是在國會山莊，國會不但是立法機構，更是最高民意殿堂。

游錫堃進一步強調，事實上，大法官會議也解釋國會擁有調查權，只是礙於目前社會對這項權利的認同度並不高，因此過去立院並不常行使調查權。但他認為，台灣是民主國家，三權分立是權責相符，所以大家應給國會一個能成為真正民主殿堂的機會。

(中時 )