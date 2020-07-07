前大法官許玉秀投書媒體，指蔡英文總統於3月與司改倡議團體會見，現場出現違背憲政分際、斥責相關人員等情事，總統府昨澄清此為憑空指控。對此，國民黨文傳會主委王育敏今天表示，蔡英文此舉嚴重破壞大法官的超然獨立性，也顯示蔡強勢霸道的作風，「即使你是大法官，但總統最大」。

前大法官陳玉秀日前表示，蔡英文總統今年3月接見司改倡議團體時，公民團體抱怨司法院和民間團體的某些互動，蔡英文總統當場責罵在場的司法院祕書長林輝煌，還命林立刻把大法官呂太郎找來，並當著公民團體的面喝斥呂太郎。不過，總統府發言人丁允恭昨澄清，所謂「責罵」、「喝斥」大法官為憑空指控。

國民黨文傳會主委王育敏上午受訪表示，此事不對的地方在於，大法官呂太郎本應超然獨立行使職權，蔡英文若覺得呂太郎任司法院祕書長期間有何不妥，為何不是在其任祕書長時找他討論，而是當呂擔任大法官後，蔡英文一聲令下，呂被叫到總統府聽蔡訓話，蔡英文明顯不尊重大法官職權，也可看出蔡的強勢霸道性格，「即使你是大法官，但總統最大」。

王育敏說，蔡英文此舉，嚴重破壞中華民國體制內，大法官的超然獨立性，因此民進黨人士出面幫蔡疏通，化解其本不應該召見大法官等職權僭越行為，很多說詞都跑出來，但事實真相只有一個，就是當天蔡英文要大法官到總統府聽蔡訓話。

(中時 )